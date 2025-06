Cantor brasileiro faz referência a desenho clássico em novo vídeo clipe ‘Avatar’

Um cantor brasileiro inovou em busca de mais espaço no cenário do pop nacional. Fantasiado como o famoso personagem Aang, Bê Vieira lançou o videoclipe, que mistura praia com cidade, da música chamada Avatar — que também será o nome do seu EP, uma espécie de miniálbum, com seis faixas. Natural de Florianópolis, o artista de 22 anos mistura um ritmo leve com uma letra bem-humorada, que faz referência ao poder do personagem , que “domina o ar”.