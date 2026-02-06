Cantor britânico anuncia turnê mundial por estádios
Zayn, ex-One Direction, vai se apresentar em São Paulo no dia 10 de outubro
O cantor Zayn, ex-integrante do grupo One Direction, vai fazer sua primeira apresentação solo no Brasil. O show está marcado para ocorrer no estádio Allianz Parque, em São Paulo, no dia 10 de outubro.
Submersível busca novas espécies e soluções ambientes
Especialistas analisam bactérias que podem ajudar a decompor o plástico
Motorista de ônibus usa bolhas de sabão por Londres
Objetivo é melhorar o humor dos pedestres e dos passageiros na rotina
'FrutaFizz' concorre em festival francês de cinema
Obra está presente no Festival de Curtas-Metragens de Clermont-Ferrand, na França
Dispositivo tecnológico alcança marco inédito ao superar percurso em clima severo
Humanoide é o primeiro a caminhar de forma autônoma nessas condições climáticas
Novo robô maleável é desenvolvido para facilitar tarefas complexas
Tecnologia foi criada por cientistas do Reino Unido
Sensores viram aliados no rastreamento de lixo espacial
Tecnologias usadas para detectar terremotos ajudam a mapear caminho dos destroços
Cachorros aprendem a identificar odores cancerígenos no sangue
Universidade dos EUA ensina cães a identificar sinais de câncer em amostras biológicas
Viúva de Ozzy Osbourne afirma que cogita prefeitura de Birmingham
Sharon Osbourne diz estar 'considerando seriamente' uma candidatura ao cargo
Buscas por cantor porto-riquenho crescem na internet após o Grammy
Bad Bunny foi destaque no evento e tem dois shows marcados no Brasil
Polícia vai usar cães na segurança dos Jogos na Itália
Agentes de desativação de bombas também realizam inspeções preventivas
Andreas Kisser é convidado para colaborar em novo disco de Bruce Dickinson
Músico da banda Sepultura fará colaboração em disco solo de Bruce Dickinson
Suspense estrelado por Sydney Sweeney alcança R$ 68 milhões em bilheteria
Filme está em cartaz há pouco mais de um mês e permanece fazendo sucesso nos cinemas brasileiros
Moradores encaram o frio extremo em rio de Moscou
Ideia está se popularizando entre moradores de Moscou, capital russa
Nova atuação de Tânia Maria ganha destaque internacional
Atriz, de 79 anos, está em filme 'Yellow Cake', que estreou em festival na Holanda