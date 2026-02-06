Cantor britânico anuncia turnê mundial por estádios

O cantor Zayn, ex-integrante do grupo One Direction, vai fazer sua primeira apresentação solo no Brasil. O show está marcado para ocorrer no estádio Allianz Parque, em São Paulo, no dia 10 de outubro.



