Cantor britânico anuncia turnê mundial por estádios

Zayn, ex-One Direction, vai se apresentar em São Paulo no dia 10 de outubro

News das 10|Do R7

O cantor Zayn, ex-integrante do grupo One Direction, vai fazer sua primeira apresentação solo no Brasil. O show está marcado para ocorrer no estádio Allianz Parque, em São Paulo, no dia 10 de outubro.

