Cantora Tyla e comediante Jack Black recebem banho de slime em premiação infantil nos Estados Unidos

A cantora sul-africana Tyla teve uma surpresa inusitada em uma premiação infantil nos Estados Unidos, que ocorreu no último sábado (21): ela foi coberta por um banho de slime . A artista comandou o evento e venceu o prêmio de Artista Global Favorito.



A celebração, que elege os vencedores por meio de votos do fãs, premia pilares do entretenimento, como música, séries, cinema e internet. O ator Jack Black , que fez sucesso com sua atuação em Um Filme Minecraft , também foi coberto com a meleca ao levar o troféu de Rei da Comédia.