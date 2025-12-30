Logo R7.com
Construção da Constellation Ball de 2025 é concluída para o Réveillon nos EUA

Último cristal foi instalado na tradicional bola da virada em Nova York

News das 10|Do R7

O último cristal da Constellation Ball foi instalado na Times Square, selando todos os preparativos para a tradicional festa de Ano-Novo em Nova York.

