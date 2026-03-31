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Disney de Paris ganha nova atração com tecnologia de ponta

Área temática abre as portas com cenários imersivos e personagens ao vivo

News das 10|Do R7

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A Disneyland de Paris acaba de ganhar uma nova atração que promete transportar os visitantes para dentro do universo de Frozen com muita tecnologia.

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