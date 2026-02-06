Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Dispositivo tecnológico alcança marco inédito ao superar percurso em clima severo

Humanoide é o primeiro a caminhar de forma autônoma nessas condições climáticas

News das 10|Do R7

  • Google News

Um marco significativo foi alcançado na China. Um robô humanoide completou uma travessia ao caminhar 130 mil passos sob uma temperatura extrema de -47°C.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • news-das-10
  • china
  • tecnologia

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.