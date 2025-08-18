Do pop internacional ao modão brasileiro: confira os lançamentos musicais da última semana
Maroon 5, Cardi B, J Balvin, Gusttavo Lima, Ana Castela e Simone Mendes despontam entre os destaques que prometem movimentar as plataformas de áudio
Como já é tradição, o News das 10 apresenta as novidades no mundo da música. Álbuns inéditos, singles aguardados e parcerias surpreendentes de artistas nacionais e internacionais movimentam as plataformas digitais e prometem dominar as playlists dos fãs.
Entre os lançamentos internacionais, o destaque fica por conta do Maroon 5, que apresentou ao público o oitavo álbum da carreira, Love Is Like. A faixa-título, parceria com o rapper Lil Wayne, desponta como um dos grandes sucessos do projeto.
Outra novidade vem de Cardi B, que lançou Imaginary Playerz. A canção integra o álbum Am I The Drama, previsto para estrear nesta semana, e exalta a influência da artista tanto no universo do rap quanto no da moda.
O colombiano J Balvin uniu forças com o porto-riquenho Jay Wheeler no single Si Te Vas, consolidando mais uma colaboração de peso no reggaeton.
No cenário brasileiro, o sertanejo assume o protagonismo. Gusttavo Lima divulgou o álbum Feito à Mão – Volume 1, gravado em junho em sua mansão em Bela Vista de Goiás (GO). O projeto reúne nove músicas inéditas, que passeiam entre o modão e as conhecidas sofrências.
A boiadeira Ana Castela também retorna com força, agora ao lado da dupla Guilherme & Benuto com a canção Mesma Língua, faixa integrante do trabalho Mais Amor, Mais Música – Volume 4.
Já Simone Mendes aposta na inédita Eu Menti, parte do projeto Cantando a Sua História 2, que mescla clássicos da carreira com novos sucessos.
