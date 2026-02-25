Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Espetáculo com atriz Ana Lúcia Torre está em cartaz em São Paulo

'Olhos nos Olhos' fica em exibição até 29 de março e depois vai para Salvador

News das 10|Do R7

  • Google News

Ana Lúcia Torres celebra os 80 anos em grande estilo com a peça "Olhos nos Olhos".

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Chico Buarque
  • teatro
  • famosos-e-celebridades
  • sao-paulo-cidade

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.