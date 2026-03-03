Esqueleto raro e famoso de 'tricerátops' vai a leilão
Fóssil de 66 milhões de anos faz parte de museu há três décadas
Um esqueleto de tricerátops, que encantou visitantes por quase três décadas em um museu de Wyoming, nos Estados Unidos, agora vai a leilão em meio a um mercado aquecido para fósseis pré-históricos.
