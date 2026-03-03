Esqueleto raro e famoso de 'tricerátops' vai a leilão

Um esqueleto de tricerátops, que encantou visitantes por quase três décadas em um museu de Wyoming, nos Estados Unidos, agora vai a leilão em meio a um mercado aquecido para fósseis pré-históricos.



