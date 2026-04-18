Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Exposição em SP celebra talento de Janis Joplin

'MIS' apresenta mais de 300 itens, como figurinos e o famoso óculos da cantora

News das 10|Do R7

  • Google News

Uma nova exposição dedicada a Janis Joplin chega ao MIS (Museu da Imagem e do Som) em São Paulo para celebrar o talento da cantora. A mostra reúne mais de 300 itens originais relacionados à artista, como figurinos e o famoso óculos da cantora.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • musica
  • exposicao
  • cultura
  • sao-paulo-cidade

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.