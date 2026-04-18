Exposição em SP celebra talento de Janis Joplin

Uma nova exposição dedicada a Janis Joplin chega ao MIS (Museu da Imagem e do Som) em São Paulo para celebrar o talento da cantora. A mostra reúne mais de 300 itens originais relacionados à artista, como figurinos e o famoso óculos da cantora.



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