Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Vídeo flagra momento de afeto entre felinos na Argentina

Através dessas interações, animais da espécie começam a desenvolver habilidades

News das 10|Do R7

  • Google News

Um filhote de onça foi flagrado fazendo um chamego na mãe no meio da mata.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • animais
  • animal-silvestre
  • news-das-10

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.