Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Filme 'É Tempo de Amoras' está em cartaz nos cinemas

Dirigido por Anahí Borges, longa também conta com Antônio Pitanga e Zezé Motta

News das 10|Do R7

  • Google News

O filme 'É Tempo de Amoras', dirigido por Anahí Borges, chegou aos cinemas brasileiros.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • cinema-brasileiro
  • cinema
  • news-das-10

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.