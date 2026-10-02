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Foguete decola rumo à Estação Espacial Internacional

Astronauta da SpaceX vai perder nascimento do filho

News das 10|Do R7

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Um foguete da SpaceX foi lançado nesta quinta-feira (1º) nos Estados Unidos rumo à Estação Espacial Internacional.

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