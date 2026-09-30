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Benefícios para a saúde: até uma corrida lenta pode gerar benefícios para o cérebro

Apenas 10 minutos de atividade leve já são suficientes para melhorar o humor

News das 10|Do R7

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Correr pode fazer bem não só para o corpo, mas também para a cabeça. Estudos apontam que a atividade física traz benefícios para o humor e a cognição.

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