Foo Fighters faz show beneficente para 18 mil pessoas

Evento celebrou o aniversário de Dave Grohl, vocalista e guitarrista da banda

A banda Foo Fighters realizou um show beneficente em comemoração ao aniversário do vocalista e guitarrista Dave Grohl em Los Angeles, nos Estados Unidos.

