‘Guerreiras do K-Pop’ entra para a história como filme mais assistido de streaming

Após alcançar o topo das paradas musicais com a faixa Golden, a animação Guerreiras do K-Pop se tornou o filme mais assistido da história da Netflix e estreou nos cinemas dos Estados Unidos. Com 236 milhões de visualizações — número superior à população do Brasil —, o longa ultrapassou Alerta Vermelho, estrelado por Dwayne Johnson e Gal Gadot.