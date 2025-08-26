Humor de sobra e cabelo em falta: encontro de carecas promove diversão nos Estados Unidos

Um encontro inusitado de carecas reuniu fãs de comédia em Chicago, nos Estados Unidos, para promover um programa cujo tema central será a calvície . Ao final da celebração, o público elegeu um participante conhecido como “Senhor Limpeza” como o calvo mais 'malvado' do evento. Entre os prêmios distribuídos estavam um CD do cantor Pitbull e um DVD do filme Megamente, reforçando o espírito irreverente da ocasião.