Idosa é apaixonada por jogar sinuca aos 98 anos de idade

Jogadora americana mais velha do mundo já entrou para o livro dos recordes

News das 10|Do R7

Jogadora dos Estados Unidos de 98 anos possui o recorde de competidora mais velha do mundo, segundo o Livro Guinness de Recordes.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

