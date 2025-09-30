Mergulhador russo quebra o próprio recorde mundial

Um mergulhador quebrou o recorde mundial ao realizar um mergulho livre de 126 metros de profundidade, tudo em um único fôlego. O russo Alexey Molchanov realizou o feito no mar mediterrâneo, cercado de câmeras. E o recorde anterior já era dele, que nessa categoria o recordista mergulhou com apenas duas nadadeiras e uma lanterna na cabeça, e sem puxar a corda guia, que o acompanha na descida. Essa é considerada uma das categorias de mergulho mais desafiadoras que existe.



