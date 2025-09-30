Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Mergulhador russo quebra o próprio recorde mundial

Ele realzou um mergulho livre de 126 metros de profundidade em um único fôlego

News das 10|Do R7

  • Google News

Um mergulhador quebrou o recorde mundial ao realizar um mergulho livre de 126 metros de profundidade, tudo em um único fôlego. O russo Alexey Molchanov realizou o feito no mar mediterrâneo, cercado de câmeras. E o recorde anterior já era dele, que nessa categoria o recordista mergulhou com apenas duas nadadeiras e uma lanterna na cabeça, e sem puxar a corda guia, que o acompanha na descida. Essa é considerada uma das categorias de mergulho mais desafiadoras que existe.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • news-das-10
  • Recorde mundial

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.