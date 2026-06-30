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Mestre do humor Mel Brooks comemora centésimo aniversário

Diretor, ator e roteirista segue em atividade com lançamento para 2027

News das 10|Do R7

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O diretor Mel Brooks celebrou o aniversário de 100 anos, e segue ativo na indústria cinematográfica.

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