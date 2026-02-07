Logo R7.com
Minissérie em documentário de Spielberg ganha trailer

Novo trabalho do famoso diretor será lançado no streaming, dia 6 de março

News das 10|Do R7

"Os Dinossauros" terá 4 episódios, todos com a narração do ator Morgan Freeman. Trama irá abordar a ascensão e queda das criaturas.

