MIS Experience recebe exposição celebrativa de 25 anos da animação 'Bob Esponja'

Museu no bairro de Água Branca, em São Paulo, o MIS Experience recebe, a partir do dia 4 de dezembro, a exposição de um dos principais desenhos animados da história, Bob Esponja Calça Quadrada . A animação, que está completando 25 anos de existência em 2024, tem sua trajetória contada em um espaço de mais de mil metros quadrados, com 80 itens de bastidores — eles mostram desde a estreia até a adaptação para um musical da Broadway.



Horários:



De terça a sexta e aos domingos e feriados, das 10h às 19h



Sábados, das 10h às 20h



Tempo estimado: 60 minutos



Ingressos:



De quarta a sexta: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia)



Sábados, domingos e feriados: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia)



Terças e todas as terceiras quartas-feiras do mês: gratuito