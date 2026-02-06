Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Motorista de ônibus usa bolhas de sabão por Londres

Objetivo é melhorar o humor dos pedestres e dos passageiros na rotina

News das 10|Do R7

  • Google News

Um motorista percorre a cidade de Londres soltando bolhas de sabão para animar os pedestres e os passageiros.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • reino-unido
  • transportes
  • news-das-10

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.