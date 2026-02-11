Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Músico de dupla britânica será homenageado no Brit Awards

Noel Gallagher confirma retorno ao estúdio, mas não revela se está compondo para o 'Oasis' ou projeto solo

News das 10|Do R7

  • Google News

Noel Gallagher, do Oasis, anunciou seu retorno aos estúdios de gravação. No entanto, o compositor não revelou se o novo material será destinado à banda ou a um projeto solo.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • news-das-10
  • rock
  • musica

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.