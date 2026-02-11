Músico de dupla britânica será homenageado no Brit Awards

Noel Gallagher, do Oasis, anunciou seu retorno aos estúdios de gravação. No entanto, o compositor não revelou se o novo material será destinado à banda ou a um projeto solo.



