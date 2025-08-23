Novo Oscar para o Brasil? Saiba quais são as três categorias em que 'Agente Secreto' pode concorrer

A revista americana Variety divulgou suas apostas para o Oscar de 2026 e destacou o filme brasileiro O Agente Secretoy, de Kleber Mendonça Filho, como um dos principais concorrentes.



O longa surge com chances de indicação em três categorias de peso: Melhor Roteiro Original, Melhor Filme Internacional e Melhor Ator, com Wagner Moura .



O entusiasmo em torno da produção cresce após o sucesso de Ainda Estou Aqui, que conquistou o Oscar de Melhor Filme Internacional em 2025 — o primeiro prêmio da categoria para o Brasil. Agora, a expectativa é que o novo thriller político mantenha o cinema nacional em evidência na maior premiação do mundo.