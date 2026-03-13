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‘O Diabo Veste Prada 2′ recebe o segundo trailer nesta quinta-feira (12)

Sequência do longa de 2006 está prevista para o dia 30 de abril no Brasil

News das 10|Do R7

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O segundo trailer do aguardado filme "O Diabo Veste Prada 2" foi divulgado nesta semana.

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