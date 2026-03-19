Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Operações de resgate salvaram centenas de animais em 2025

Cães e cavalos foram os principais bichos resgatados nas estradas paulistas

News das 10|Do R7

  • Google News

Quase 200 animais foram resgatados de duas rodovias de São Paulo no ano passado.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Animais
  • Rodovias
  • animal-silvestre
  • sao-paulo-estado

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.