Operações de resgate salvaram centenas de animais em 2025
Cães e cavalos foram os principais bichos resgatados nas estradas paulistas
Quase 200 animais foram resgatados de duas rodovias de São Paulo no ano passado.
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