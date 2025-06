Oprah Winfrey desbanca Kim Kardashian e se torna a celebridade mais rica nos EUA; veja ranking

A apresentadora Oprah Winfrey é a mulher mais rica entre as celebridades americanas, com um patrimônio estimado em US$ 3,1 bilhões (cerca de R$ 17,4 bilhões, na cotação atual), segundo a nova lista divulgada pela revista Forbes. Ela superou a empresária Kim Kardashian , que aparece na segunda colocação com US$ 1,7 bilhão (aproximadamente R$ 9,5 bilhões).



O ranking das maiores milionárias e bilionárias do mundo inclui nomes de peso no mundo do entretenimento. Veja abaixo as dez primeiras colocadas:



1. Oprah Winfrey - US$ 3,1 bilhões



2. Kim Kardashian - US$ 1,7 bilhão



3. Taylor Swift - US$ 1,6 bilhão



4. Rihanna - US$ 1 bilhão



5. Madonna - US$ 850 milhões



6. Beyoncé - US$ 780 milhões



7. Selena Gomez - US$ 700 milhões



8. Kylie Jenner - US$ 670 milhões



9. Judy Sheindlin - US$ 580 milhões



10. Celine Dion - US$ 570 milhões