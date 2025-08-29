Pavel Podkolzin, um dos ‘gigantes’ da história da NBA, estreia como jogador de futebol na Rússia

Aos 40 anos, o ex-jogador da NBA Pavel Podkolzin surpreendeu ao estrear como jogador de futebol na Copa Rússia. Considerado um dos “gigantes” da história da liga norte-americana , com 2,26 metros de altura, ele foi contratado por um time formado por influenciadores digitais e famosos. Embora não seja uma equipe profissional, o elenco é convidado para participar da competição russa desde 2022.



Antes de se aposentar das quadras de basquete , em 2019, Podkolzin defendeu o Dallas Mavericks e o Utah Jazz, nos Estados Unidos.