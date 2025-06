Perdida no tempo? Elenco do filme ‘De Volta para o Futuro’ busca por guitarra desaparecida em 1985

A famosa guitarra Gibson vermelha do solo de Marty McFly, personagem do filme De Volta para o Futuro , está desaparecida desde o fim das filmagens, em 1985. Junto a outros membros do elenco, Michael J. Fox, que dá vida ao protagonista, lançou uma campanha divertida para encontrar o instrumento.



O vídeo inclui cartazes com o objeto em cima do carro DeLorean , símbolo da aventura vivida pelos personagens do longa. “Está perdida no espaço-tempo ou na garagem de alguém”, brinca o ator.