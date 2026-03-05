Logo R7.com
Pesquisa ensina neurônios humanos a jogar videogame por meio de sinais elétricos

Experimento mostra caminhos para desenvolvimento da computação biológica

News das 10|Do R7

  • Google News

Cientistas de uma empresa australiana conduziram um teste que parece coisa saída de filme de ficção: uma célula de cérebro humano aprendendo a jogar videogame fora do corpo.

