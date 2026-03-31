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Pré-venda mostra que filme de Michael Jackson já é um sucesso de bilheteria

Cinebiografia do 'rei do pop' estreia no dia 23 de abril deste ano

News das 10|Do R7

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A cinebiografia Michael Jackson estreou com sucesso de bilheteria nos Estados Unidos.

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