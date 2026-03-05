Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Primeiro arquivo mundial de geleiras é inaugurado por cientistas

Armazenamento de núcleos de gelo são registros dos cenários climáticos

News das 10|Do R7

  • Google News

Cientistas estabeleceram o primeiro arquivo mundial para preservar núcleos de gelo que contêm registros atmosféricos antigos.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Antártida
  • Aquecimento global
  • news-das-10
  • ciência

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.