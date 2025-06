Provaria? Sorveteria londrina cria sobremesa com sabor de cebola em conserva

Já pensou em tomar um sorvete de cebola em conserva ? Em Londres, o Ice Cream Project conquistou a atenção de influenciadores e turistas pelas sobremesas com sabores exóticos . Entre os lançamentos deste verão, estão o de molho apimentado, de azeite extra-virgem e de refrigerante. O espaço também retornou com o doce de sal marinho e de aveia, 'queridinhos' do cardápio da edição passada.