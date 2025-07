Próximo filme de Leonardo DiCaprio ganha trailer com cenas inéditas

O novo filme estrelado por Leonardo DiCaprio ganhou um trailer com cenas inéditas. Uma Batalha Após a Outra é descrito como o projeto mais comercial do cineasta norte-americano Paul Thomas Anderson , e conta com um elenco de peso, incluindo a atriz Regina Hall, entre outros.



A história acompanha um hippie que vive sozinho com sua filha e se vê envolvido em uma missão inesperada. Classificado como uma comédia de ação, o filme tem estreia prevista para setembro de 2025.