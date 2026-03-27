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Puma é resgatada e tratada por veterinários, nos EUA

Clover foi encontrada à beira de uma estrada e já mostra sinais de melhora

News das 10|Do R7

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Um filhote de puma foi encontrado em estado crítico à beira de umaa estrada na Califórnia, nos Estados Unidos.

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