Que fofo! Leão-marinho surpreende banhistas na areia da praia de Peruíbe; veja imagens

Um leão-marinho encantou turistas e moradores ao aparecer descansando tranquilamente na areia de uma praia de Peruíbe , no litoral de São Paulo, no último domingo (31). Para garantir que o pequeno visitante não fosse perturbado durante a breve estadia à beira-mar, os guardas municipais foram acionados e monitoraram a situação até o retorno do animal ao oceano.