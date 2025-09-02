Que fofo! Leão-marinho surpreende banhistas na areia da praia de Peruíbe; veja imagens
Guardas municipais foram acionados para monitorar a visita a fim de garantir a segurança do animal
Um leão-marinho encantou turistas e moradores ao aparecer descansando tranquilamente na areia de uma praia de Peruíbe, no litoral de São Paulo, no último domingo (31). Para garantir que o pequeno visitante não fosse perturbado durante a breve estadia à beira-mar, os guardas municipais foram acionados e monitoraram a situação até o retorno do animal ao oceano.
