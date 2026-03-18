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Shakira anuncia local de encerramento da turnê 'Las Mujeres Ya No Lloran'

Apresentações devem contar com projeto de grande escala para os shows

News das 10|Do R7

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A cantora Shakira anunciou que a última etapa de sua turnê mundial acontecerá na Espanha.

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