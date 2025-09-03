Tom Holland dá vida a guerreiro em universo de Lego em nova publicidade criativa; assista
Ator participou de projeto em meio às gravações do filme ‘Homem-Aranha: Um Novo Dia’, na Escócia
Famoso pelo papel de Homem-Aranha nos cinemas, Tom Holland estreou como garoto-propaganda da Lego em um comercial criativo divulgado nesta terça-feira (2). No vídeo, o ator vivencia várias situações em cenários inusitados, como ser um guerreiro em um mundo com os blocos, e até ganhou uma versão como brinquedo. Atualmente, Holland está na Escócia para as gravações de Homem-Aranha: Um Novo Dia.
Últimas