Traje a jato que permite uma pessoa voar é apresentado em evento de defesa na Ásia

O jet suit — propulsor apresentado pela primeira vez em 2017 — ganhou uma nova versão com cinco mini turbinas a jato. O equipamento, que permite que uma pessoa voe , foi apresentado em um evento de defesa em Singapura, próximo a um porta-aviões britânico.



O traje possibilita que o usuário controle direção e altitude usando os braços, atingindo velocidades superiores a 120 km/h por até 10 minutos, dependendo do peso e do tipo de combustível. Além de sua velocidade, o jet suit é aclamado por sua estabilidade e manobrabilidade, sendo eficaz em simulações de resgate.