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Turistas e cavalos se refrescam com passeio dentro do mar

Passeio é uma nova forma de escapar do calor que chega a quase 40 graus

News das 10|Do R7

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Em meio à nova onda de calor que está atingindo a Croácia, um passeio muito diferente está sendo feito no mar.

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