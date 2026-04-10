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Turnê de grupo de K-pop vai passar por diversos países, incluindo o Brasil

BTS irá se apresentar em outubro em São Paulo

News das 10|Do R7

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A banda sul-coreana BTS deu início à sua aguardada turnê mundial nesta quinta-feira (9) na cidade de Goyang, na Coreia do Sul.

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