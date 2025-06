Vídeo raro de Sabrina Carpenter cantando Guns N’ Roses volta a viralizar na internet

A cantora Sabrina Carpenter viralizou na internet com um cover antigo de Sweet Child O’ Mine, clássico do Guns N’ Roses . No vídeo gravado antes de a estrela americana conquistar o topo das paradas com o pop, ela aparece caracterizada como Axl Rose, vocalista da banda, com uma faixa na cabeça e cabelo loiro comprido, em alusão ao estilo do músico.