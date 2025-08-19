Vídeo revela transformação de Millie Bobby Brown para nova temporada de Stranger Things
Etapa final da série será lançada em três partes, com estreia dos episódios prevista para novembro e dezembro deste ano
A cabeleireira responsável pela caracterização de Millie Bobby Brown em Stranger Things publicou um vídeo do processo de aplicação da peruca usada pela atriz para interpretar Eleven, protagonista da série. Ela prometeu divulgar mais detalhes até a estreia da temporada final, que será dividida em três partes, com lançamentos dos episódios em novembro e dezembro de 2025.
