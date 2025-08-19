Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Vídeo revela transformação de Millie Bobby Brown para nova temporada de Stranger Things

Etapa final da série será lançada em três partes, com estreia dos episódios prevista para novembro e dezembro deste ano

News das 10|Do R7

A cabeleireira responsável pela caracterização de Millie Bobby Brown em Stranger Things publicou um vídeo do processo de aplicação da peruca usada pela atriz para interpretar Eleven, protagonista da série. Ela prometeu divulgar mais detalhes até a estreia da temporada final, que será dividida em três partes, com lançamentos dos episódios em novembro e dezembro de 2025.

  • news-das-10
  • famosos-e-celebridades
  • Série

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.