Voz de uma geração: itens raros da cantora Whitney Houston vão a leilão nos Estados Unidos

Um leilão com 25 itens exclusivos de Whitney Houston será realizado na próxima segunda-feira (11) em Gardena, na Califórnia. Entre os objetos estão um vestido usado pela cantora em uma premiação, uma jaqueta temática de cassino, sapatos e até uma máquina de caça-níqueis personalizada.





O dinheiro arrecadado será destinado a projetos sociais vinculados à fundação criada em seu nome. A iniciativa visa preservar a memória e o legado da artista.