Will Smith canta clássicos dos anos 1990 e anuncia turnê solo durante show em Londres

Will Smith levou o público à loucura ao abrir o festival de verão de Londres, neste domingo (15). O concerto foi repleto de nostalgia e surpresas. O astro de Hollywood subiu ao palco ao lado do filho, Jaden Smith , e reviveu dois de seus maiores sucessos musicais: o tema da série Um Maluco no Pedaço e MIB: Homens de Preto , ambos dos anos 1990.



A apresentação também marcou o anúncio da primeira turnê solo de Will Smith, prevista para começar em julho na Alemanha. Aos 56 anos, o artista mostrou que o carisma e a presença de palco seguem intactos — e que a música continua sendo parte importante da sua trajetória.



O show foi considerado uma prévia do novo momento musical do ator e rapper americano, misturando festa e muita música em uma noite para ficar na memória dos fãs.