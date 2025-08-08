Zero desperdício: restaurante mexicano é premiado por iniciativa sustentável na gastronomia

O restaurante Baldío acaba de ser premiado com uma Estrela Verde do Guia Michelin por ser o primeiro estabelecimento de zero desperdício da Cidade do México. A proposta da casa é reaproveitar integralmente alimentos que normalmente seriam descartados.



No local, partes de peixes, cascas de frutas e até sobras de cebola são transformados em molhos, acompanhamentos, bebidas e tempero em pó. O cardápio muda semanalmente, de acordo com a sazonalidade dos ingredientes , provenientes de produtores situados em um raio de até 200 km.



Os fundadores defendem que o diferencial não está na técnica, mas na cultura e no aprendizado ancestral incorporados no preparo dos pratos. Por isso, priorizam métodos agrícolas que não utilizem fertilizantes industriais . Os próprios chefs visitam regularmente os produtores locais que abastecem o restaurante, garantindo a qualidade dos insumos utilizados nas receitas.