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Zoo cuida de casal de filhotes de leopardo

Animais estão sendo alimentados manualmente pela equipe veterinária

News das 10|Do R7

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Dois filhotes de leopardo africano nasceram em um zoológico no México.

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