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70% dos casos sequenciados de gripe K no Brasil são H3N2

Vacinação é eficaz contra variante e está disponível até 30 de maio pelo SUS

News das 19h|Do R7

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O Ministério da Saúde informou que 70% dos casos de gripe registrados no Brasil atualmente são causados pelo subtipo H3N2. A vacina da gripe é eficaz contra essa variante e está disponível até 30 de maio pelo SUS (Sistema Único de Saúde).

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