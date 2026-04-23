70% dos casos sequenciados de gripe K no Brasil são H3N2

O Ministério da Saúde informou que 70% dos casos de gripe registrados no Brasil atualmente são causados pelo subtipo H3N2. A vacina da gripe é eficaz contra essa variante e está disponível até 30 de maio pelo SUS (Sistema Único de Saúde).



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