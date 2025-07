A forma como você respira pode revelar muito sobre seu corpo e sua saúde mental, diz estudo inédito

Um novo estudo revelou que o padrão de respiração pode identificar quem você é com alta precisão. Esses padrões podem ajudar a descobrir o índice de massa corporal e sintomas psicológicos, como depressão e estresse .



Para testar essa hipótese, os cientistas criaram um dispositivo que mede o fluxo de ar de cada narina de forma separada. Após coletar esses dados por um dia inteiro, descobriram que era possível identificar os 97 voluntários do estudo, só pela forma como respiram, em mais de 90% das vezes.



Essa identificação pela respiração continuou funcionando, mesmo depois de dois anos do início das análises. Esses padrões podem ajudar a identificar outras informações do corpo, tanto as fisiológicas, como índice de massa corpórea, quanto cognitivas, como níveis de ansiedade e depressão, segundo os pesquisadores.